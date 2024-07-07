Корниленко отреагировал на слухи о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

Функционер заявил, что клубу нужно усилить несколько позиций, и работа по данному направлению уже ведется.

— Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если Иван Сергеев оказался у нас, — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, Сергеев защищал цвета «Крыльев Советов» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Зенит».

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость 29-летнего нападающего в пять миллионов евро.