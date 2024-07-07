Осинькин: Буду счастлив, если Сергеев вернётся в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, был бы он счастлив возвращению форварда «Зенита» Ивана Сергеева в свою команду.

Напомним, нападающий выступал за самарцев с 2020 по 2022 год.

«Само собой. Этот провокационный вопрос задайте болельщикам. Они помнят каждый из его мячей и в ФНЛ, и в РПЛ», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» приобретут 29-летнего Сергеева у «Зенита». Напомним, летом 2022 года «сине-бело-голубые» заплатили самарцам за форварда 2,15 млн евро.

В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять ассистов.