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Осинькин: Буду счастлив, если Сергеев вернётся в «Крылья Советов»

07 Июля 2024 • 13:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, был бы он счастлив возвращению форварда «Зенита» Ивана Сергеева в свою команду.

Напомним, нападающий выступал за самарцев с 2020 по 2022 год.

«Само собой. Этот провокационный вопрос задайте болельщикам. Они помнят каждый из его мячей и в ФНЛ, и в РПЛ», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» приобретут 29-летнего Сергеева у «Зенита». Напомним, летом 2022 года «сине-бело-голубые» заплатили самарцам за форварда 2,15 млн евро.

В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять ассистов.

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Зенит Крылья Советов Игорь Осинькин Иван Сергеев ещё теги

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