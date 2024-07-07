Деменко: «Зенит» хочет выиграть седьмое подряд чемпионство к своему столетию

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о перспективах «Зенита» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

Напомним, в следующем году «сине-бело-голубые» будут отмечать свое столетие.

— К такой дате петербуржцы хотели бы в седьмой раз подряд стать чемпионами страны. Предпосылки и так были, а тут еще и такая масштабная трансферная кампания, — цитирует Деменко Legalbet.

По мнению эксперта, «Зенит» сделал выводы по итогам прошлого сезона и решил усилить проблемные позиции.

Напомним, чемпионство минувшего розыгрыша РПЛ стало для команды Сергея Семака шестым подряд.