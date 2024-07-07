Стало известно, когда Чавес вернётся в «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, назвал дату возвращения своего клиента в расположение московского «Динамо».

«С 17 на 18 июля», - передает слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что легионер выступал на Кубке Америки – 2024. Сборная Мексики финишировала на третьем месте в своем квартете и не вышла в плей-офф.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует 20 июля. В первом туре чемпионата страны «Динамо» встретится с воронежским «Факелом». В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.