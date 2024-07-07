Булыкин сомневается, что Пиняев пойдёт в «Спартак»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере вингера «железнодорожников» Сергея Пиняева в «Спартак».

«Я думаю, Пиняев хочет уехать в европейский клуб. Маловероятно, что он перейдет в другой российский клуб», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт считает, что если вдруг Пиняев получит очень щедрое предложение, то покинет «Локомотив», как это сделал Максим Глушенков.

В минувшем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором пяти ассистов.

Контракт вингера с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет восемь миллионов евро.