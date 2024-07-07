В «Оренбурге» рассказали, почему не отпустили Мансилью в «Рубин»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе нападающего команды Брайана Мансильи в «Рубин».

Ранее сообщалось, что казанцы предложили за 27-летнего аргентинца полтора миллиона евро, но получили отказ.

— Месяц назад выходили на нас, но сумма, за которую они готовы купить игрока, не устраивает «Оренбург». На этом все и закончилось, — приводит слова Андреева Sport24.

Мансилья выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. В минувшем сезоне игрок принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мансильи в 1,2 миллиона евро.