Почему Дзюба стал никому не нужен в России

До старта нового розыгрыша Российской премьер-лиги осталось менее двух недель, а 35-летний форвард Артём Дзюба до сих пор находится без команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему лучший бомбардир в истории РПЛ стал никому не нужен на родине.

Возраст

В августе Дзюбе исполнится 36 лет. По меркам российского футбола он уже настоящий дедушка. Возраст — одна из главных причин, почему нападающего никто не хочет приглашать. Сейчас в России тренд на молодёжь, а клуб, собирающий ветеранов, только один — «Химки», но и там уже набрали достаточное количество игроков, поэтому Дзюба им просто не нужен.

С проблемой возраста столкнулся и другой не менее известный отечественный футболист — Денис Глушаков, который откровенно признавался, что все клубы РПЛ отказываются его брать исключительно из-за возраста.

Игровой стиль

Дзюба — настоящий столб, но в хорошем понимании этого слова. Он действительно полезен при забросах и верховых передачах, но только это уже практически неактуально в современном футболе и даже в Российской премьер-лиге. Все команды стараются играть в атаку или же сидеть в обороне, но действовать на быстрых контрвыпадах. Конечно, Дзюбу можно было бы взять на скамейку, ведь если игра не идёт, то ближе к концу матча она начинает упрощаться, и команда всё же сваливается на простые подачи в штрафную. Но тут мы подбираемся к главной проблеме: Дзюба — не тот, кто будет сидеть на лавке.

Безусловно, Дзюбе подошла бы Мелбет-Первая лига, ведь там 90% команд ещё играют простыми выносами мяча вперёд, но форвард не намерен так сильно понижать свою планку.

Токсичность

Вероятно, самая главная причина, по которой Дзюба никому не нужен — его характер. Дзюба уже не способен быть лидером и не может давать тот объём, что раньше. Это прекрасно показал весенний отрезок прошлого сезона, когда Дзюба периодически всё же получал шансы от Галактионова в «Локомотиве», но был бесполезен впереди. В таком возрасте тяжело набирать форму, тем более что Дзюба пропустил практически половину зимних сборов, а летом времени на сборы практически нет. Уже совсем скоро стартует РПЛ, поэтому в случае подписания Дзюбы игроку придётся предоставить ещё много времени на набор формы.

Как известно, Дзюба не любит сидеть на скамейке, в этом и есть ключевая проблема. Никто уже не рассматривает его основным футболистом, а брать игрока с таким характером на лавку — себе дороже. Уже не верится, что Дзюба сможет найти себе команду в Премьер-лиге, поэтому, скорее всего, он отправится в тёплые страны или же вовсе повесит бутсы на гвоздь, хотя и не исключён вариант с переездом к лучшему другу в Китай.

Дмитрий Миляев