В «Спартак» едет чемпион Аргентины: станет ли Барко заменой Промесу

Аргентинский атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Эзекиэль Барко может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, сможет ли 25-летний хавбек усилить «красно-белых».

«Ривер Плейт»

Барко выступает за «Ривер Плейт» с января 2022 года, перебравшись на правах аренды из американской «Атланты». Спустя два года аргентинский клуб выкупил контракт хавбека за 6,4 млн евро, а ранее заплатил за аренду игрока четыре миллиона.

В составе «Ривер Плейт» Барко принял участие в 127 матчах, забил 17 мячей и записал на свой счёт 19 результативных передач. Не самые выдающиеся цифры для атакующего футболиста, но всё же выглядит неплохо.

Сильные стороны Барко

25-летний Барко является универсальным и разносторонним футболистом. Помимо игры на позиции «десятки», он также способен действовать на левом фланге атаки, где у «Спартака» есть проблемы после расставания с Квинси Промесом.

Барко здорово видит поле, но для хорошего взаимодействия партнёры должны его понимать, ведь его главная фишка — разрезающие передачи в свободное пространство. Помимо этого, Барко является отличным дриблёром, за счёт чего частенько зарабатывает стандарты для своей команды. Тут мы подобрались к главному, ведь Барко — это всегда угроза для соперника при штрафных ударах. Помнится, у «Спартака» были проблемы с этим компонентом в прошлом сезоне, так вот Барко призван закрыть и этот вопрос.

Слабые стороны Барко

Как и у любого футболиста, у Барко есть слабые стороны. Аргентинец практически бесполезен в прессинге. Нет, прессинговать он, конечно, способен, но вот с отборами во время этого у него есть проблемы. Кроме того, у Барко не очень хорошо с подачами, что является большим минусом при игре на фланге атаки.

Нельзя не сказать о главном — Барко не любит отрабатывать в обороне. У «Спартака» уже есть один такой футболист — это Тео Бонгонда, играющий справа в атаке. Если таких вингеров станет сразу двое, то это станет большой проблемой для главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

Подробности трансфера

По сведениям различных источников, «Спартак» готов выложить за Барко 12 миллионов евро плюс бонусы, но «Ривер Плейт» хочет 15 и сразу. К слову, если стороны пока не договорились, то все условия личного контракта с игроком «Спартак» уже согласовал. Трудовой договор Барко будет рассчитан на четыре года. По данным «Евро-Футбол.Ру», оклад аргентинца составит два миллиона евро в год, а также он сможет получать ежегодные бонусы до двух миллионов.

Усилит ли Барко «Спартак»

«Спартак» столько раз обжигался на дорогостоящих покупках, что просто невозможно предположить, заиграет ли Барко в столичном клубе. Но если аргентинец действительно решит проблему «Спартака» со стандартами и наконец-то закроет проблемную позицию плеймейкера, то покупку точно можно будет считать оправданной. При этом есть вероятность, что Станкович рассчитывает на Барко как на левого вингера. В этом случае он должен будет заменить Промеса, и если справится с этой ролью, то деньги будут потрачены точно не зря.

Дмитрий Миляев