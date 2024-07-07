Глебов назвал цель «Ростова» на новый сезон

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов поделился комментарием о целях команды в предстоящем сезоне.

— Цели на новый сезон? Играть в свою игру и побеждать в каждом матче, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице. В 30 сыгранных турах донской коллектив заработал 43 зачетных балла.

В рамках первого тура нового сезона чемпионата России подопечные Валерия Карпина примут у себя дома ЦСКА. Встреча между командами пройдет 20 июля, начало поединка запланировано на 20:00 по мск.