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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов назвал цель «Ростова» на новый сезон

07 Июля 2024 • 12:14 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов поделился комментарием о целях команды в предстоящем сезоне.

— Цели на новый сезон? Играть в свою игру и побеждать в каждом матче, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице. В 30 сыгранных турах донской коллектив заработал 43 зачетных балла.

В рамках первого тура нового сезона чемпионата России подопечные Валерия Карпина примут у себя дома ЦСКА. Встреча между командами пройдет 20 июля, начало поединка запланировано на 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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