Латышонок отказал «Спартаку»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок признался, что отказался от предложения московского «Спартака».

Напомним, текущим летом 26-летний Латышонок перебрался из «Балтики» в «Зенит».

— Насколько я знаю, «Спартак» предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас. Но, опять же, я для себя быстро решил, что хочу в «Зенит», — приводит слова Латышонка «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Латышонок провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз смог отыграть «на ноль».

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Латышонка составляет полтора миллиона евро.