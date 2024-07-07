Обляков рассказал, насколько ЦСКА готов к новому сезону

Иван Обляков, игрок «армейской» команды, рассказал о готовности ЦСКА к новому сезону.

По словам футболиста, столичный клуб готов к старту чемпионата на 60 процентов. Сезон для ЦСКА начнётся 20 июля выездным матчем против «Ростова».

- Как оцениваю уровень готовности к сезону? В районе 60 процентов. Пока усваиваем тренерские задумки, что-то получается, что-то еще нет. Чувствуем, что двигаемся вперед, - цитирует полузащитника ЦСКА Bobsoccer.ru.

Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года, его контракт с клубом рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В прошлом сезоне московская команда под руководством Владимира Федотова заняла шестую позицию в таблице, набрав 48 баллов. В этом сезоне «армейцев» будет тренировать серб Марко Николич.