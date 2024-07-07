Газизов оценил готовность махачкалинского «Динамо» к старту РПЛ

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша чемпионата России по футболу.
«Нам предстоит дебют в РПЛ - это почетное и трепетное событие для всего региона. К началу чемпионата мы подойдём во всеоружии. С нетерпением ждём встречу с болельщиками на стадионе», - приводит слова руководителя Metaratings.ru.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Динамо» завоевало путевку в элитный дивизион. Махачкалинская команда финишировала на втором месте в Мелбет-Первой лиге.
В стартовом туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 21 июля.
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