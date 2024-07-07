«Краснодар» покупает защитника за четыре миллиона евро

Защитник Гастон Мартирена, правами на которого владеет аргентинский «Расинг», может оказаться в Российской премьер-лиге. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Десабатто.

По данным инсайдера, «Краснодар» близок к трансферу 24-летнего правого латераля. За его переход руководство вице-чемпиона России заплатит 4,1 миллиона евро.

В текущем году Мартирена принял участие в 15 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» финишировал на втором месте. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».