Нападающий петербургского клуба Иван Сергеев, вероятнее всего, сменит в клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет в своих социальных сетях журналист Иван Карпов, форвард продолжит карьеру в «Крыльях Советов» - речь идёт о полноценном трансфере, самарский клуб выкупит контракт футболиста.

Напомним, что Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета следующего года. Иван в прошлом сезоне в 39 матчах выходил на поле в футболке «Зенита». В них нападающий 11 раз поразил ворота соперников и пять раз ассистировал своих партнёрам.