Назван лучший футбольный клуб мира: «Манчестер Сити» занял второе место, «Зенит» - 409-й

Международная федерация футбольной истории (IFFHS) представила рейтинг лучших клубов мира. В этом списке учтены результаты команд с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го.

Лидером является действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». Вторую строчку занял «Манчестер Сити», являющийся чемпионом Английской премьер-лиги.

Стоит отметить, что в этот рейтинг попал лишь один клуб из чемпионата России. Им стал петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака располагается лишь на 409-м месте.

В минувшем сезоне петербургский коллектив оформил требл, выиграв Премьер-лигу, кубок и суперкубок России.

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