Черчесов приедет на базу «Зенита» - названа причина

Сегодня, 7 июля, главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов прилетел в Санкт-Петербург.

Российский специалист прибудет с визитом на тренировочную базу «Зенита» для встречи с центральным защитником Нуралы Алипом и наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком. В понедельник, 8 июля, Станислав Саламович посетит товарищескую встречу петербургского клуба против белградской «Црвены Звезды» в рамках Летнего кубка.

Алип в прошлом сезоне чемпионата России сыграл 25 поединков за «сине-бело-голубых». 24-летний защитник получил четыре желтые карточки.