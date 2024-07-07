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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян ответил на вопрос об уходе из «Локомотива»

07 Июля 2024 • 10:49 Комментировать

Фланговый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном уходе из столичного коллектива.

«Таких мыслей не было. Слухи остаются слухами. Будет конкретика - будем разговаривать с клубом. Сегодня я игрок «Локо», мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно «железнодорожников» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

В минувшем сезоне 25-летний защитник сыграл 22 матча в РПЛ, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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