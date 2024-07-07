Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, потянет ли Максим Глушенков уровень «Зенита», а также о первых турах чемпионата.

- Много футболистов, в том числе Глушенков и Миранчук, этим летом покинули «Локомотив». Как футболисты адаптируются к этой ситуации?

- Приходится брать лидерские качества на себя. Баринов, я, Самошников, Тикнизян, Сильянов – опытные ребята. Все мы потихоньку начинаем брать игру на себя. Дай бог, чтобы это дало результат.

- Кто теперь будет лидером в раздевалке?

- У нас всегда был достаточно таких лидеров. Плюс Баринов остался. Все будет нормально.

- Глушенков перебрался в «Зенит». Он потянет уровень этой команды?

- Конечно, потянет. Он уже дорос.

- Уже смотрели расписание первых туров?

- Да. Первый матч у нас с «Акроном». Но напрягает, что он состоится днем. Как я понимаю, будет стоять жара.

- Вы тяжело переносите жару?

- В такую погоду никому играть не легко.

- После «Акрона» у «Локомотива» три выездных матча подряд. Будут сложности?

- Пока не смотрим на это. Надо двигаться поэтапно. Поэтому пока будем отталкиваться от «Акрона».

Елена Григорьевская