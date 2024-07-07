«Спартаку» предложили полузащитника сборной России - известно имя

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, приобрести 19-летнего российского футболиста предложили другому столичному клубу – «Спартаку». «Красно-белые» могут рассмотреть кандидатуру Пиняева на фоне слухов о возможном изменении лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Сергей поучаствовал в 29 поединках РПЛ, записав на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.