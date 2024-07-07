В «Локомотиве» назвали основного вратаря на новый сезон

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов назвал первого номера «железнодорожников» на следующий сезон.

«Илья Лантратов - вратарь номер один в «Локомотиве», работает, конкурирует и доказывает сегодня всем, что он очень качественный игрок», - передает слова главного тренера «Чемпионат».

В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги 28-летний голкипер провел 30 поединков, в которых пропустил 38 мячей. В 11 встречах Лантратов сохранил свои владения на замке.

По итогам минувшей игровой кампании московская команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.