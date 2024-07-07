Сперцян высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от поединка с петербургским «Зенитом» за OLIMPBET-Суперкубок России.

«Не имеет значения, официальная игра или товарищеская, всегда важно победить, чтобы быть психологически готовым. Ждем с нетерпением матча с «Зенитом», - передает слова полузащитника пресс-служба «быков».

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе в Волгограде.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги петербургский коллектив стал чемпионом, а подопечные Мурада Мусаева финишировали на второй строчке.