Латышонок назвал причину ухода из «Краснодара»

Новичок петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, почему решил покинуть «Краснодар» в 2019 году.

«Всё просто: понял, что шансов заиграть у меня не будет. Это ощущение копилось и в какой-то момент чётко все осознал. Почти всегда тренеры отдавали предпочтения другим – Дэну и Моте», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Напомним, что Латышонок перешел из калининградской «Балтики» в «Зенит» этим летом.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги вратарь принял участие в 26 поединках за «Балтику». Евгений пропустил 38 мячей, а в пяти встречах сохранил свои владения на замке.