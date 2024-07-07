Сразу три легионера не помогут «Краснодару» в суперкубке с «Зенитом»

«Краснодар» не сможет рассчитывать на помощь сразу трех легионеров в предстоящем OLIMPBET-Суперкубке России против петербургского «Зенита».

Эту встречу пропустят два колумбийца Джон Кордоба и Кевин Кастаньо, а также уругваец Лукас Оласа. Игроки вышли со своими национальными командами в полуфинал Кубка Америки – 2024. Матч между Колумбией и Уругваем состоится 11 июля.

Напомним, что поединок «Зенита» против «Краснодара» запланирован на 13 июля. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» в шестой раз подряд стали чемпионами страны, а краснодарский коллектив финишировал на второй позиции.