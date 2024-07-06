В ближайшее время состав «Спартака» может пополнить атакующий полузащитник Эсекьель Барко. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» будут платить 25-летнему аргентинцу 2 миллиона евро за сезон. Кроме того, в контакте будут прописаны бонусы в размере до 2 миллиона евро.

Наш источник отметил, что сообщения об окладе Барко в 2,5 миллиона евро в год являются неправдивыми.

Стоит сказать, что первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля. В этот день «красно-белые» будут играть против «Оренбурга» на поле соперника.