Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как вписываются в команду новички, а также о ситуации с уходом Гилерме.

- В «Локомотиве» в это межсезонье произошли большие изменения. Как новички вписываются в команду?

- Воробьев адаптируется, оставляет хорошее впечатление. Ему необходимо улучшать игровые связи. Салтыков тоже работает, но сейчас немного приболел. У него температура, поэтому он не смог сыграть в товарищеском матче с «Балтикой».

- Как он выглядит на тренировках? Хорошо вписывается в игру?

- Да. Все по плану.

- «Локомотив» потерял несколько ведущих футболистов. Кого из них считаете самой значительной потерей?

- Последние изменения были неожиданными. Я имею в виду уход Глушенкова и Миранчука. Все-таки это системообразующие игроки команды, вокруг которых строилась игра «Локомотива». Лично для меня это было очень неожиданно.

- Кто теперь будет креативить в атаке?

- Клуб понимает, что на эту позицию необходим сильный футболист, который добавит качества и будет делать разницу.

- Гилерме остался обижен на «Локомотив», что ему не предложили новый контракт, хотя он ждал до последнего. Как прокомментируете эту ситуацию?

- Я не вел переговоры Маринато. Это делал клуб. Он хочет играть. Что касается игрового времени, мы с ним говорили, что первый номер у нас Илья Лантратов, а желание Гилерме было продолжать карьеру. Дальше уже вопросы к руководству клуба.

Елена Григорьевская