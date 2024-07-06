Орещук подтвердил, что Виктор Панченко попал в реанимацию

Футбольный функционер и агент Роман Орещук подтвердил новость о том, что бывший бомбардир чемпионата России Виктор Панченко оказался в реанимации.

«Это правда, Виктор Панченко в реанимации. Перенёс уже две операции на ногах», - приводит слова Орещука телеканал «Матч ТВ».

Ранее журналист Metaratings Сергей Ильёв написал, что Панченко-старший получил тепловой удар во время матча «Химок» со «СКА-Хабаровском» 28 июня. За подмосковную команду выступает его сын Кирилл. Температура воздуха во время игры поднялась до +32 градусов. Врачи оперативно оказали помощь функционеру, однако его состояние затем ухудшилось. На данный момент Виктор Панченко продолжает восстановление.