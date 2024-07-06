30-летний голкипер московского «Спартака» Александр Селихов задумывается об уходе из команды.

По информации Legalbet, вратарь недоволен происходящим в команде. И если появятся подходящие варианты, то он готов покинуть «Спартак».

Напомним, что действующий контракт Селихова с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года. В «Спартаке» он с 2017 года, тогда он перебрался в столицу из ещё выступавшего в Премьер-лиге пермского «Амкара».

Ранее Сергей Песьяков назвал российских вратарей, которые могут заиграть в зарубежном клубе. Среди них оказался Селихов.