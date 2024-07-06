«Факел» в закрытом матче обыграл тульский «Арсенал»

Вечером субботы воронежский «Факел» сыграл товарищеский матч с клубом Мелбет-Первой лиги, тульским «Арсеналом». Завершился поединок, что проходил за закрытыми дверями, победой «огнеопасных» - 2:1. Голами в составе воронежцев отметились Хызыр Аппаев и Мохамед Браими.

Напомним, что «Факел» проведёт свой третий подряд сезон в элите российского футбола после возвращения. В прошлом сезоне клуб занял 11-место в Премьер-лиге. «Арсенал» же по итогу минувшего сезона мог оказаться в РПЛ, но проиграл в стыковых матчах нижегородскому «Пари НН» по сумме двух встреч (2:3).

Стартует «Факел» в РПЛ матчем против московского «Динамо» в гостях 20 июля.