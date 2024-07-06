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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Баринова спросили об изменениях в составе «Локомотива»

06 Июля 2024 • 21:08 Комментировать

В летнее межсезонье состав «Локомотива» покинул ряд игроков, в частности Максим Глушенков и Антон Миранчук. Капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, как он относится к таким изменениям.

«Обычно отношусь к этому. Не буду отвечать, вы сами всё видите», - цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в субботу в рамках подготовки к новому сезону «Локомотив» со счётом 4:1 обыграл «Балтику».

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Акрона», который по итогам прошлого сезона повысился в классе. Команды сыграют в субботу, 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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