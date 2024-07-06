Смолов вновь забил за «Краснодар» после возвращения

В эти минуты проходит товарищеская встреча между «Краснодаром» и «Ростовом».

На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу подопечных Мурада Мусаева. В составе команды Валерия Карпина отличился Илья Зубенко, а в составе «быков» забили Фёдор Смолов и Эдуард Сперцян.

Отметим, что Смолов забивает за краснодарскую команду во втором матче подряд – ранее он отличился голом в контрольной игре с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Напомним, 34-летний Смолов вернулся в «Краснодар» этим летом, соглашение игрока с клубом действует до июня следующего года.