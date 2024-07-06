Капитан «Локомотива» отреагировал на информацию об интересе «Алавеса»

Дмитрий Баринов, капитан и полузащитник «железнодорожников», высказался об интересе к себе со стороны «Алавеса».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что испанский клуб заинтересован в подписании 27-летнего футболиста «Локомотива».

- Что знаю про Алавес? Много что. Все вопросы к моему агенту, - передаёт слова полузащитника «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Баринов принял участие в 32 матчах за «Локомотив», дважды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнёру. Его контракт со столичным клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.