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Кьеза не поедет в «Зенит», считает Камоцци

06 Июля 2024 • 20:34 Комментировать

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, мог ли бы Федерико Кьеза перейти «Зенит» при поступлении соответствующего предложения.

Как известно, слухи об уходе Кьезы из «Ювентуса» появляются в прессе достаточно давно.

«Мне кажется, он точно не поедет в «Зенит». Если «Ювентус» действительно захочет продать Кьезу, то Федерико перейдет в «Рому» или в «Наполи», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Действующий контракт 26-летнего Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 35 миллионов евро.

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Ювентус Зенит Федерико Кьеза Франко Камоцци ещё теги
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