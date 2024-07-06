Бурлак высказался о больших изменениях в составе «Локомотива»

Тарас Бурлак, который ранее был футболистом «железнодорожников», дал свой комментарий относительно изменений в составе столичной команды.

- Потери очень существенные, без трансферов на вход тяжеловато за что-то бороться. Остальные команды либо по игрокам были выше по уровню, либо усиливаются.

Если Баринов уйдёт, то лавочку можно закрывать, - передаёт слова Тараса Бурлака Metaratings.

Напомним, ранее «Локомотив» сообщил об уходе ряда игроков, включая Максима Глушенкова, Антона Миранчука и Артёма Дзюбы.

Ранее в СМИ была информация, что Баринов также может покинуть стан московской команды, об интересе к игроку сообщалось со стороны «Алавеса».

В прошлом сезоне коллектив Михаила Галактионова набрал 53 балла и финишировал на четвёртой позиции в таблице.