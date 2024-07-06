Форвард «Локомотива» в процентах оценил готовность команды к сезону

«Локомотив» готовится к старту следующего чемпионата. Нападающий московской команды Дмитрий Воробьёв дал комментарий по поводу текущей готовности «железнодорожников».

«Сборы сложные, но вытерпели. Идёт силовая нагрузка. Думаю, процентов на 70 мы готовы к началу сезона», - цитирует Воробьёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу «Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Балтику», причём крупно – со счётом 4:1.

Первый официальный матч в новом сезоне «Локомотив» проведёт в субботу, 20 июля. В этот день команда Михаила Галактионова будет принимать повысившийся в классе «Акрон».