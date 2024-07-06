Лунёв: «Играть за «Динамо» на позиции вратаря - дополнительная ответственность из за Яшина»

Андрей Лунёв, игрок столичного «Динамо», рассказал, есть ли у него дополнительная мотивация выступать за «бело-голубых».

- Играть за «Динамо» на позиции вратаря - уже дополнительная ответственность из‑за Яшина. Но было бы странно брать 10‑й номер, будучи вратарём, - передаёт слова вратаря «Матч ТВ».

Напомним, «бело-голубые» сообщили о подписании контракта с Лунёвым 18 июня, голкипер перешёл в московскую команду в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Лунёва был «Карабах». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1 миллион евро.

Напомним, ранее Лунёв выступал в России за «Уфу», «Зенит» и ряд других команд.

«Динамо» начнёт новый сезон через две недели, соперником команды Марцела Лички в первом туре РПЛ станет «Факел».