«Локомотив» крупно обыграл «Балтику»

В субботу в рамках подготовки к следующему сезону «Локомотив» и «Балтика» проводили товарищеский матч на «РЖД Арене». Команда Михаила Галактионова порадовала фанатов крупной победой со счётом 4:1. В составе «железнодорожников» голы забили Владислав Сарвели, Александр Сильянов и Дмитрий Радиковский (дубль).

Победа «Локомотива» получилась крупной, но при этом волевой – счёт в этой игре открывал игрок «Балтики» Кирилл Никишин.

Стоит сказать, что «Балтика» весной вылетела из Российской премьер-лигу в Мелбет-Первую лигу.