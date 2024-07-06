«Локомотив» крупно обыграл «Балтику»

В субботу в рамках подготовки к следующему сезону «Локомотив» и «Балтика» проводили товарищеский матч на «РЖД Арене». Команда Михаила Галактионова порадовала фанатов крупной победой со счётом 4:1. В составе «железнодорожников» голы забили Владислав Сарвели, Александр Сильянов и Дмитрий Радиковский (дубль).
Победа «Локомотива» получилась крупной, но при этом волевой – счёт в этой игре открывал игрок «Балтики» Кирилл Никишин.
Стоит сказать, что «Балтика» весной вылетела из Российской премьер-лигу в Мелбет-Первую лигу.
Протокол игры
|37' Никишин Кирилл (0:1)
|(1:1) Сарвели Владислав 43'
|(2:1) Сильянов Александр 77'
|(3:1) Радиковский Дмитрий 80'
|(4:1) Радиковский Дмитрий 87'
Лантратов Илья • Ньямси Жерзино • Фассон Лукас • Ненахов Максим • Самошников Илья • Баринов Дмитрий • Батраков Алексей • Тикнизян Наир • Раков Вадим • Сарвели Владислав • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Ведерников Захар • Тимофеев Артём • Пиняев Сергей • Сильянов Александр • Радиковский Дмитрий • Митрюшкин Антон • Веселов Даниил • Карпукас Артём
Бориско Максим • Андраде Кевин • Гассама Натан • Луна Диего • Мохаммад Амир • Осипов Александр • Капленко Кирилл • Глушков Никита Андреевич • Пряхин Сергей • Саусь Владислав • Никишин Кирилл
Запасные: Терещук Никита • Чёрный Вадим • Ковалёв Юрий • Титков Николай • Маляров Кирилл • Бегун Дмитрий • Камаев Николай • Щелкунов Тимофей • Петров Илья • Арбузов Ярослав • Малышев Александр
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