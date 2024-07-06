Широков опроверг слухи о снятии «Сатурна» с розыгрыша Второй лиги

Гендиректор раменского «Сатурна» Роман Широков отреагировал на последние слухи о его команде. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал о финансовых проблемах у клуба и снятии команды с розыгрыша Второй лиги из-за них.

«У нас есть несколько партнеров, администрация региона выполняет свои обязательства. Всё хорошо, на данный момент никаких проблем нет», - говорит Широков по этому поводу телеканалу «Матч ТВ».

«Сатурн» на данный момент играет во Второй лиге Б в группе №2. Сейчас у клуба в активе шестое место турнирной таблицы, очковый запас составляет 22 балла. Отставание от первого места весомое – 12 баллов.