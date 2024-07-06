Мостовой – о Бальде: «Он нормальный игрок, мог и пригодиться «Спартаку»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о Кейта Бальде. Московский «Спартак» официально расстался с нападающим в субботу, 6 июля.

«Парень Бальде неплохой, но я не знаю, что происходит в «Спартаке». Значит на него не рассчитывали. Он нормальный игрок, мог бы пригодиться», - рассуждает Мостовой для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что прошлый сезон Бальде провёл в аренде в клубе испанской Сегунды – «Эспаньоле», где забивал очень мало. Летом сенегалец вернулся в «Спартак» по истечении арендного соглашения. В Москве центрфорвард оказался почти два года назад, в конце лета 2022 года.