Личка: «Мне нравится, что мы играем товарищеские матчи под давлением»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о летних товарищеских матчах, которые его клуб проводит при болельщиках. И отметил грядущую игру «бело-голубых» против московского «Спартака», состоится она 12 июля на «ВТБ Арене».

«Отличная будет игра против «Спартака», это сильный соперник, придут болельщики. Мне нравится, что мы играем товарищеские игры под давлением, это не позволяет не доигрывать», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

Динамовцы в первой декаде июля участвуют в Братском кубке. Ранее в товарищеском турнире «бело-голубые» сыграли в боевую ничью с «Партизаном», проиграв по пенальти (2:2, 2:4). А после обыграли ОФК из Белграда (2:0).