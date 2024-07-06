Мохамед Конате отказался играть в Саудовской Аравии

Форвард Мохамед Конате отказался от продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Такой новостью поделился его агент Дмитрий Селюк.

«Отказался от денег Саудовской Аравии. Он бы получал там больше, чем Глушенков в «Зените». Ещё позавчера я думал, что контракт будет подписан», - говорит Селюк для «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу прошедшего сезона Конате покинул грозненский «Ахмат», теперь 26-летний нападающий – свободный агент. За клуб из столицы Чечни Мохамед играл с 2021 года. Ранее в России он играл за «Тамбов» и «Химки».

Одним из вариантов продолжения карьеры Конате является турецкий «Трабзонспор».