Ласкальт будет совмещать две позиции на поле в новом сезоне

Уругвайский универсал московского «Динамо» Диего Лаксальт в новом сезоне будет совмещать игру на двух позициях. Об этом сказал главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

«Он опорник, но на левом фланге у нас только Скопинцев. Всё будет зависеть от его формы и карточек. Интеллект Лаксальта позволяет ему играть там легко», - говорит Личка для телеканала «Матч ТВ».

31-летний Лаксальт в «Динамо» уже более трёх лет. Летом 2021 года футболист оказался в московском клубе после перехода из «Милана» за 3,5 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает латиноамериканца в 3 млн евро.