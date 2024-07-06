Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна останется капитаном «бело-голубых» в новом сезоне. Такой новостью поделился сам главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

«Вице-капитанами «Динамо» являются Фомин, Лаксальт и Тюкавин. Я всегда люблю таких лидеров в команде. Но капитаном остаётся Бальбуэна», - говорит Личка для «Чемпионата».

Напомним, что по итогу прошлого сезона «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. Однако в итоге «бело-голубые» заняли лишь третье место турнирной таблицы, пропустив вперёд питерский «Зенит» и «Краснодар».

Вернувшийся в «Динамо» Бальбуэна получил капитанскую повязку от Лички перед стартом минувшего сезона.