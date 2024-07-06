Камоцци: «Покупка Бальде доставила радость только интересантам»

Итальянский менеджер Франко Камоцци отреагировал на информацию о расторжении контракта между «Спартаком» и сенегальским нападающим Кейта Бальде.

Сегодня, 6 июля, пресс-служба «красно-белых» сообщила о расставании с футболистом, который минувший сезон провел в аренде в испанском «Эспаньоле».

«Думаю, покупка Бальде доставила радость только интересантам. Надо бы спросить, кто его рекомендовал, а потом и купил в «Спартак», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

В составе «Спартака» Бальде принял участие в 19 матчах и стал автором четырех забитых голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,2 миллиона евро.