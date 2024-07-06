Махачкалинское «Динамо» из РПЛ не смогло обыграть «Чайку»

Махачкалинское «Динамо» 6 июля играло против песчанокопской «Чайки». Клуб РПЛ не смог обыграть в поединке команду, которая вышла в Мелбет-Первую лигу по итогу сезона. Завершился матч равенством – 1:1.

Динамовцы открыли счёт в первом тайме ударом Максима Храмцова. Однако во втором тайме номинальные гости восстановили равенство. Встреча прошла на летних сборах в Кисловодске.

Напомним, что «Динамо» в новом сезоне впервые в своей истории сыграет в Российской премьер-лиге. По итогу прошлого сезона в Первой лиге динамовцы заняли второе место, уступив в таблице лишь подмосковным «Химкам».