«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на южное дерби

Сегодня, 6 июля, «Краснодар» встретится с «Ростовом» в рамках товарищеского матча.

Перед началом поединка пресс-служба обоих коллективов опубликовала стартовые составы команд.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Ленини, Кайо, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Смолов.

Стартовый состав «Ростова»: Ханкич (вр), Сако, Мелёхин, Жбанов, Вахания, Роналдо, Уткин, Азнауров, Щетинин, Зубенко, Голенков.

Начало товарищеского матча «Краснодар» - «Ростов» запланировано на 19:30 по мск. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.