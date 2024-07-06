«Джикия точно не останется без предложения» — Прудников

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о будущем экс-защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

В мае руководство «Спартака» приняло решение не продлевать трудовой договор с 30-летним футболистом.

По мнению эксперта, возраст Джикии не является проблемой, ведь сейчас на Евро-2024 выступают и более возрастные футболисты.

«Джикия играл в «Спартаке», был капитаном. Он точно не останется без предложения», — приводит слова Прудникова Metaratings.

В прошедшем сезоне Джикия появился на поле в 12 встречах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.