Тюкавин оценил готовность «Динамо» к сезону

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин поделился комментарием о готовности команды к новому сезону чемпионата России.

Сегодня, 6 июля, «Динамо» одержало победу над ОФК в рамках второго тура Братского Кубка. Игра завершилась со счетом 2:0.

— На фоне сербских клубов «Динамо» в порядке, — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Напомним, минувший сезон чемпионата России «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице. До чемпионского титула «бело-голубым» не хватило всего одного зачетного балла.

Новый розыгрыш РПЛ «Динамо» начнет домашней игрой против воронежского «Факела» (20 июля).