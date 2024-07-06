Пивоваров: «Мы предлагали сыграть Шунину прощальный матч, но…»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о голкипере Антоне Шунине. Футболист, который всю карьеру провёл в «Динамо», покинул «бело-голубых» этим летом как свободный агент. Стороны не продлили истёкший контракт.

«Мы предлагали сыграть ему прощальную игру, но он, видимо, еще не готов принять решение о завершении карьеры», - говорит Пивоваров для «Спорт-Экспресса».

Ранее Пивоваров рассказал, что «Динамо» ведёт переговоры с Шуниным о возможном трудоустройстве вратаря в клубную академию. Сейчас вратарю 37 лет. Нигде кроме «Динамо» на клубном уровне Шунин ранее не выступал.