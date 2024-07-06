В «Динамо» высказались о возможном подписании Антона Миранчука

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров поделился комментарием о возможном приглашении экс-игрока «Локомотива» Антона Миранчука.

— Мы следим за футболистами, которые доступны. Но эта информация далека от истины, — приводит слова Пивоварова издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшей кампании 28-летний полузащитник появился на поле в 38 матчах с учетом всех турниров, забил восемь голов и записал в свой актив семь результативных передач.

Текущим летом Миранчук отказался продлевать трудовой договор с «Локомотивом» и покинул стан «железнодорожников» на правах свободного агента.