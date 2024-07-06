«Динамо» ведёт переговоры с Шуниным о работе в академии

Московское «Динамо» ведёт переговоры с покинувшим клуб голкипером Антоном Шуниным о работе в клубной академии. Новостью поделился гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Переговоры с Шуниным идут. Мы встречаемся, разговариваем. В настоящее время речь идёт о работе в академии», - говорит Пивоваров для «Чемпионата».

Напомним, этим летом 37-летний вратарь покинул «Динамо». Нигде, кроме «бело-голубых», этот футболист на протяжении карьеры не выступал. В академии «Динамо» Шунин оказался ещё в детские годы.

Некоторые источники отправляют Шунина в подмосковные «Химки», которые вернулись в РПЛ.